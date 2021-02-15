Женщина пострадала при обрушении частного жилого дома в Самарской области

Обрушение жилого одноэтажного частного дома произошло в Самарской области в понедельник. Происшествие случилось в 8:49 (MSK+1) в Безенчукском районе в Безенчуке на ул. Комсомольская, 67. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В результате разгерметизации (газового баллона.– “Ъ”) произошло горение на площади 1 кв. м., обрушение кровли и стен на площади 30 кв. м»,– говорится в сообщении.

Погибших нет, пострадала женщина 1956 года рождения. Она была госпитализирована в Безенчукскую центральную районную больницу. На месте происшествия работали 29 человек и 11 единиц техники, включая шесть сотрудников и четыре машины МЧС России.

Георгий Портнов