Конкурс на разработку проекта создания IQ-Park в Уфе отменен

ГУП «Республиканский информационно-издательский центр “Деловая литература”» отменило конкурс на разработку проекта капремонта административного здания на улице Валиди, 32/2, в котором планировалось разместить технопарк IQ-Park (совместный проект республики и фонда «Сколково»), начальной стоимостью 94,6 млн руб. Извещение об отмене закупки размещено на сайте госзакупок 14 февраля.

В документе указано только, что закупка была отменена по решению заказчика, причина отмены не указана. В центре затруднились ответить, будет ли конкурс объявлен повторно.

Как сообщал “Ъ-Уфа”, в начале февраля заказчик внес изменения в конкурсную документацию. В исправленной версии нет упоминания об «этаже главы», где говорилось о рабочем пространстве, совмещенном с микроквартирой, в которой VIP-гости имели возможность «не только отдохнуть и поработать, но и переночевать», и о клубном этаже, функционально похожем на клубное пространство Soho House в Берлине. Также из документа исчезли требования о размещении в атриуме фигуры жирафа в качестве символа IQ-Park и беговой дорожки на крыше здания.

В новой редакции указано, что IQ-Park должен представлять собой многофункциональное пространство с дизайном и функционалом мирового уровня. В документе подчеркивается, что проект должен быть разработан с учетом использования «лучших международных практик по организации корпоративных пространств, которые способствуют более эффективной организации бизнес-процессов и работы сотрудников». Кроме того, отмечается, что новый облик разрабатываемых помещений должен соответствовать основным установкам Башкирии «как крупнейшего российского центра высоких технологий и инновационного предпринимательства».

Майя Иванова