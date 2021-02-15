Почти 2,5 млн рублей похитили у 15 жителей Удмуртии за минувшие выходные

В минувшие выходные 15 жителей Удмуртии обратились в полицию с заявлениями о хищении денег с их банковских счетов. Общая сумма ущерба составила 2,4 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отметим, что большинство заявлений в полицию поступили от жителей Ижевска, Глазова, Воткинска и Завьяловского района. Возраст потерпевших — от 18 до 67 лет. По ряду заявлений возбуждены уголовные дела, по остальным —проводится проверка.

Злоумышленники похитили у граждан деньги под предлогом защиты от незаконно оформленных кредитов путем оформления встречных — «зеркальных» займов. Также зарегистрированы факты хищения денег под предлогом покупки и продажи товаров через интернет.