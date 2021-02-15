Министра регионального развития назначили в Республике Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указ о назначении на должность министра регионального развития 37-летнего Константина Зория, сообщает пресс-служба правительства. Ранее он руководил республиканским управлением автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор».

На посту он сменил Олега Пьянкова, который покинул должность в начале февраля этого года. До этого момента его обязанности исполнял первый заместитель Петр Громов.

Трудовую деятельность в дорожной отрасли Константин Зорий начал в «Новоалтайское ДСУ-7» помощником мастера строительных и монтажных работ. В 2007 году перешел на работу в «Алтайавтодор», где прошел путь от инженера центральной строительной лаборатории до замначальника управления по строительству, качеству и техническим вопросам. С весны 2019 года — глава «Горно-Алтайавтодор».

Юлия Сасевич