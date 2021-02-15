Удмуртия опустилась на восемь позиций в рейтинге регионов по качеству жизни

По итогам 2020 года Удмуртия заняла 47 место в рейтинге регионов России по качеству жизни, набрав 47,272 баллов. В 2019 году республика занимала 39 место, сообщает «РИА Новости».

Отметим, что данная оценка учитывает 70 показателей. Они фиксируют фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. Лидерами рейтинга стали Москва (82,164 балла), Санкт-Петербург (80,634), Московская область (76,068), Татарстан (66,624) и Белгородская область (64,769), чьи позиции за 2020 год не изменились. На последних местах расположились Тыва (17,506), Забайкальский край (26,889), Карачаево-Черкессия (27,693), Еврейская АО (28,188), Бурятия (28,944).