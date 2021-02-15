Югра вошла в топ-10 регионов России с самым высоким уровнем жизни

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) занял девятое место в рейтинге регионов России с самым высоким уровнем жизни, составленном «РИА Новости». Отметим, в прошлом году, Югра занимала 10 место. Общими факторами, влияющими на позиции регионов в списке, являются уровень социально-экономического развития, показатели доходов населения и уровень безработицы.

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) также за год поднялся на одну строчку, заняв 11 место в рейтинге. Тюменской область, как и годом ранее, занял 14 место. А Свердловская область опустилась на две позиции, заняв по итогам 2020 года 15 место по уровню жизни населения.

Первые места в рейтинге уже несколько лет занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку также входят Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская и Калининградская области.

Замыкают рейтинг Калмыкия, Кабардино-Балкария,Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Забайкальский край, Республика Тыва.