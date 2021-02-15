Ярославская область занимает 31 место в стране по качеству жизни

По результатам девятого ежегодного рейтинга качества жизни населения в российских регионах, опубликованного 15 февраля «РИА Новости», Ярославская область по итогам 2020 года заняла 31 место в стране, опустившись на три позиции по сравнению с 2019 годом. По итогам 2019 года регион был на 28 месте, а по итогам 2018 года – на 27 месте.

Первое место в рейтинге, как и год назад, заняла Москва. На втором и третьем местах соответственно Санкт-Петербург и Московская область.

В пятерку лучших регионов по качеству жизни также вошли Татарстан и Белгородская область.

Ярославская область опережает в рейтинге всех своих соседей. Владимирская, Ивановская, Тверская, Вологодская и Костромская области находятся соответственно на 32, 45, 53, 59 и 67 местах.

Последние пять строчек рейтинга качества жизни российских регионов занимают Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская республика, Забайкальский край и Республика Тыва.

В исследовании отмечается, что рейтинг составлен на основе анализа по 70 показателям, сгруппированным в 11 групп. В частности, учитывались уровни доходов жителей конкретных регионов, обеспеченность населения жильем, показатели безработицы. Оценивались также уровни здравоохранения и образования в регионах, обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры, экономическое положение в регионе, условия для работы малого бизнеса, транспортная инфраструктура и ряд других показателей.

Антон Антонов