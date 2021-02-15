Расавтодор отремонтирует 9,4 км обхода Юрги за 720 млн рублей

Сибуправтодор (филиал Росавтодора) объявил закупку для проведения капитального ремонта участка трассы Р-255 «Сибирь» — обхода города Юрга в Кемеровской области протяженностью 9,4 км.

Начальная цена закупки — 724,3 млн руб. Заявки принимаются до 10 марта.

Согласно конкурсной документации, работы подрядчик должен будет начать с 1 июля 2021 года и завершить до 25 октября 2022 года. Проектом предусмотрены, в том числе, замена дорожного покрытия, устройство водоотводных кюветов и укрепление обочин.

Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

По данным Главгосэкспертизы, участок трассы Р-255 «Сибирь» протяженностью 15,474 км, идущий в обход Юрги, соединяет основное направление трассы и подъезд к Томску возле районного центра Юрги. Дорога вводилась в эксплуатацию в 2003-2006 годах поэтапно: ее строительство позволило разгрузить внутреннюю улично-дорожную сеть и вывести транзитный транспорт за границы города.

Дарья Решетникова