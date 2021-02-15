566 человек расселили из аварийного жилья в Удмуртии за 2020 году

За 2020 год в Удмуртии расселили 566 человек из 8,3 тыс. кв. м аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на министра строительства республики Дмитрия Сурнина.

«Планы 2019 и 2020 года выполнены, но задача по расселению аварийных домов, продолжает оставаться масштабной и актуальной. Переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, ждут еще 5,71 тыс. человек. Вопрос 605 собственников и нанимателей этих помещений в 2021 году будет решён. Это жители 14 муниципальных образований, которые примут участие в программе в этом году: Ижевска, Воткинска, Сарапула, Алнашского, Балезинского, Вавожского, Глазовского, Граховского, Завьяловского, Игринского, Каракулинского, Кизнерского, Красногорского и Сюмсинского районов. За текущий год мы должны сократить аварийный жилой фонд в регионе на 10,3 тыс. кв. м»,— подчеркнул господин Сурнин.

Отметим, что за 2019 и 2020 год в Удмуртии расселили 12,6 тыс. кв. м жилья. Жилищные условия улучшили 857 человек. В 2021 году работа продолжается — за январь переселено 22 человек из восьми помещений площадью 212 кв. м.