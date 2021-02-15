Мэрия Челябинска отказала в проведении марша памяти Немцова

Администрация Челябинска не согласовала проведение марша памяти Бориса Немцова 27 февраля, сославшись на неблагополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку по COVID-19. Ответ мэрии опубликовал в Facebook один из организаторов акции, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

«В связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с федеральными законами “О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера”, “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, распоряжением правительства Челябинской области от 18.03.2020 №146-рп “О введении режима повышенной готовности” администрация Челябинска не может согласовать вам проведение заявленного 27 февраля 2021 года с 14 до 18 часов публичного мероприятия в целях защиты участников, а также лиц, которые пожелают к ним присоединиться, от новой коронавирусной инфекции и недопущения их заражения»,– говорится в ответе мэрии. Чиновники считают, что организатор «не сможет в полной мере обеспечить безопасность участников».

Челябинское «Яблоко» намерено обжаловать этот отказ в суде. «Проведение публичных мероприятий на территории Челябинской области допускается при условии соблюдения социального дистанцирования – 1,5м и ограничения по одновременному присутствию граждан не более 60%. Мы взяли на себя ответственность по обеспечению безопасности и соблюдению данных условий. Предполагаемая расчетная заполняемость (мы заявляли 499 человек, норматив 1 человек на 1 кв. м) Алого поля – 17%, площади у памятника Курчатову – 3%»,– сообщил Ярослав Щербаков.

Запрет на проведение массовых мероприятий, установленный распоряжением губернатора распоряжением «О введении режима повышенной готовности», был отменен в августе 2020 года. В Челябинске с тех пор прошли, например, фестиваль «Уральские пельмени», а в минувшие выходные «Лыжня России».