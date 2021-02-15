В Башкирии от коронавируса скончались 232 человека

В Башкирии зарегистрировано 26 687 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании. За последние сутки подтверждено 155 новых заболевших. От коронавируса скончались 232 человека, за сутки подтверждены по этой причине четыре смерти.

На стационарном лечении находятся 234 пациента, из них 39 человек — в отделении интенсивной терапии. Еще 5468 пациентов проходят лечение на дому. Занятость коечного фонда составляет 77,5%. Количество коек для инфекционных больных минздрав сократил до 2897.

Отмечается рост заболевания пневмонией по сравнению с прошлогодним периодом 2020 года, отметил Максим Забелин, не уточнив количество заболевших.

Глава республики Радий Хабиров заявил, что в регионе пока сохраняется масочный режим.

Влада Шипилова