На ремонт дорог Татарстана в 2021 году потратят 4 млрд рублей

В текущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Татарстане планируют отремонтировать 174,8 км автодорог. На эти цели потратят 4,1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Миндортранса региона.

Из общей суммы 3,7 млрд рублей выделят из бюджета Татарстана, остальные — из бюджета РФ. Отмечается, что будут отремонтированы 90 участков автодорог. Это 96,7 км дорог региональной сети, 43,3 км Казанской агломерации, 29,2 км Набережночелнинской агломерации и 5,6 км Нижнекамской агломерации - 5,6 км.

В настоящее время уже подписаны госконтракты на 54 объекта. К примеру, речь идет о капремонте дороги Казань-Ульяновск» - Соболевское – Чулпаниха с 1,73 км по 4,05 км в Верхнеуслонском районе, трассы М7- с 10 км по 15,4 км в Тюлячинском районе и дороги Морты - Сосновый Юраш с 5,37 км по 11,07 км в Елабужском районе.

"Ъ-Казань"