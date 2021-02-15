Полпред посетит матчи Евробаскета в Перми

В конце этой недели состоится визит полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова в Пермский край. По данным “Ъ-Прикамье”, нынешний визит продлится два дня. В пятницу чиновник посетит один из матчей Евробаскета.

Напомним, с 19 по 21 февраля в Перми пройдут квалификационные матчи чемпионата Европы по баскетболу 2022 года. В краевой столице соберутся все четыре команды группы B: Россия, Италия, Эстония и Северная Македония.

Субботу господин Комаров уделит поездке в Березники, где идет строительство микрорайона Любимов.