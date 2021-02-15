Дома-памятники в Уфе отремонтирует "Уралнефтьспецмонтаж"

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» по итогам аукциона от 12 февраля заключит контракт на капремонт объектов культурного наследия в Уфе с уфимским ООО "Уралнефтьспецмонтаж", сообщается на сайте госзакупок. Компания была единственным участником аукциона. Начальная цена контракта была определена в 95 млн руб., предложение участника в протоколе не уточняется.

До 1 октября текущего года необходимо отремонтировать 12 домов, в том числе на улицах Кольцевой, Новороссийской, Архитектурной, Мира, Центральной, проспекте Октября. Дороже всего обойдется ремонт фасада и крыши дома на улице Кольцевой, 24 — 11,35 млн и 8,57 млн руб. соответственно, дешевле всего — крыши дома на улице Новороссийской, 4 (2,49 млн руб.).

Подрядчик должен дать пятилетнюю гарантию на результат выполненных работ.

ООО «Уралнефтьспецмонтаж», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2008 года. Компания принадлежит Максиму Белышеву, она занимается строительством домов. В 2019 году выручка предприятия составила 1,02 млрд руб., чистая прибыль — 2,28 млн руб. В 2020 году ООО заключило восемь госконтрактов на общую сумму 616,69 млн руб. с Региональным оператором капремонта Башкирии.

Майя Иванова