В Астрахани осудят замначальника ветстанции за взяточничество

В Астрахани Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция», обвиняемой в 18 эпизодах получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2018-2020 годах замначальника получала взятки от представителя фирмы, занимающейся оптовой продажей мясных продуктов. Так, обвиняемая якобы получила 330 тыс. руб. за выдачу ветеринарно-санитарных документов на мясную продукцию без ее проверки на соответствие выполнения требований ветеринарно-санитарной безопасности. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела также был установлен аналогичный факт получения взятки от другого предпринимателя на общую сумму более 40 тыс. руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд.

Мария Шахрай