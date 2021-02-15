В 2020 году колл-центр «Спецавтобазы» принял более 155 тысяч звонков

Более 155 тыс. телефонных звонков принял колл-центр ЕМУП «Спецавтобаза» в 2020 году, сообщили в пресс-службе компании. Напомним, предприятие является региональным оператором по обращению с отходами и обслуживание Восточную зону Свердловской области, в которую входит Екатеринбург.

Больше трети всех обращений (около 50,4 тыс. звонков) поступило от жителей Екатеринбурга, более 7,5 тыс. звонков поступило от жителей Сысерти, 3,9 тыс. обращений было из Березовского. Также в колл-центр обращались жители Белоярского, Верхней Пышмы, Артемовского и Каменска-Уральского.

По словам специалистов «Спецавтобазы»,в колл-центр стали чаще поступать обращения через мессенджеры. Так, в 2020 году 8 тыс. сообщений поступило в WhatsApp и Viber.

«Чаще всего люди звонят, чтобы уточнить сумму платежа или задолженности, а также узнать о том, как сделать перерасчет. На втором месте по популярности находятся заявки на вывоз отходов и обращения, связанные с его качеством»,— отметили в «Спецавтобазе». Потребителей также интересуют вопросы по заключению договоров, внесению в них изменений, ликвидации несанкционированных свалок и отлову бездомных собак.

В пресс-службе пояснили, что «горячая линия» позволяет регоператору получать обратную связь от абонентов: «Например, если произошло переполнение контейнеров, мы оперативно отреагируем, скорректировав маршрут конкретного мусоровоза. Такое случается, когда договором с потребителем предусмотрено одно количество отходов, а по факту их больше».

Анастасия Реутова