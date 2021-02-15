ХК «Ижсталь» проиграл челябинскому «Челмету» со счетом 2:3 по буллитам

Хоккейный клуб «Ижсталь» уступил в домашнем матче челябинскому «Челмету» со счетом 2:3 Б. Игра завершилась серией послематчевых бросков, в которой удачливее оказались гости, сообщает пресс-служба ижевской команды.

«Хорошая игра, в плане организации понравилась. Немного не дотерпели в конце. Надо было там принимать кардинальные меры защитнику — просто убирать человека. Но что случилось, то случилось. На буллитах опять не забили ни одного гола. Но, тем не менее, содержание игры понравилось, характер ребят понравился — старались, живая лавка была. Будем готовится к двум оставшимся играм в этом сезоне»,— отметил главный тренер «Ижстали» Альберт Логинов после матча.

Отметим, что в настоящее время «сталевары» занимают последнее 16 место в таблице чемпионата ВХЛ, набрав 24 очка после 48 матчей. У «Молот-Прикамье», который расположился на 25 месте, 32 очка.