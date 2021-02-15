Глава Башкирии назвал протесты против объединения вузов «провокациями узколобых людей»

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании высказался о необходимости объединения Башкирского государственного и Уфимского государственного авиационного технического университетов и раскритиковал противников этого решения.

«Везде начались всевозможные провокации узколобых людей, которые не понимают, что если мы не создадим крупный вуз и не объединим усилия БашГУ и УГАТУ, мы из конкурентной борьбы выплывем и больше никогда туда не зайдем. Поэтому я прошу эту работу провести четко и организованно», — заявил Радий Хабиров. Он подчеркнул, что решение принято и оно должно быть исполнено.

О планируемом объединении вузов глава объявил на прошлой неделе. Идею поддержал ректор УГАТУ Сергей Новиков.

Влада Шипилова