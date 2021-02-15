Гузель Сагитова назначена замглавы исполкома Казани

Бывший директор Казанского татарского ТЮЗа имени Кариева Гузель Сагитова официально назначена на пост замглавы исполкома Казани по вопросам социальной сферы. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр города Ильсур Метшин.

Госпожа Сагитова сменила на своем посту Рустема Гафарова, который в прошлом году возглавил исполком Казани.

Гузель Сагитова родилась в 1982 году в деревне Нижний Заит Шаранского района Башкирии. Окончила Башкирский государственный университет. С 2008 по 2012 годы она была ведущей передач и редактором ТРК «Татарстан — Новый век», а в 2018-м стала директором Казанского татарского ТЮЗа имени Кариева.

"Ъ-Казань"