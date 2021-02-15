Доход бюджета Ярославской области увеличился на 100 млн рублей

В Ярославской области доходная часть регионального бюджета увеличилась на 101,9 млн руб., сообщил на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике ярославской областной думы директор регионального департамента финансов Алексей Долгов. Участники заседания рассмотрели изменения в закон «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годы».

По словам господина Долгова, дополнительные средства поступят из федерального бюджета. Большая часть из этих средств, 53,6 млн руб. пойдет на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, 20 млн руб. будут направлены на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, 17,1 млн руб. будут израсходованы на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности и 11,2 млн руб. будут направлены на возмещение затрат производителям муки на закупку продовольственной пшеницы.

Директор департамента уточнил, что в 2021 году вырастут и расходы областного бюджета.

«К 101,9 млн руб. из федерального бюджета добавляются остатки от прошлого года: из фонда развития моногородов 21,5 млн руб., а также часть средств по разным программам, которые переходят на 2021 год, а именно 110,3 млн руб.»,— пояснил господин Долгов, добавив, что все эти средства будут перераспределены на другие статьи расходов.

Дарья Сабаева