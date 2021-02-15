Проектирование достройки двух проблемных домов в Перми оценили в 49 млн рублей

В Пермском крае объявлены конкурсы на проектирование достройки двух долгостроев в Кировском районе Перми, расположенных на ул. Кировоградской, 68а, и ул. Ушакова, 34. Как указано в техническом задании, документацию следует представить заказчику в течение 10,5 месяца со дня заключения контрактов. В объем работ входит также обследование технического состояния недостроенных объектов. Максимальная стоимость контракта по дому на ул. Кировоградской определена в 23,8 млн руб., на ул. Ушакова — 25,2 млн руб.

В начале февраля региональный фонд защиты прав дольщиков объявил конкурс на проведение технического обследования и разработку проекта достройки еще трех проблемных домов на ул. Екатерининской, 175. Начальная цена контракта составляет 25,1 млн руб. По техзаданию срок выполнения работ, включая прохождение госэкспертизы и приемку работ, составляет 13 месяцев.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, благодаря участию губернатора в переговорах с федеральным Фондом в 2020 году были приняты решения о восстановлении прав 2169 дольщиков 32 домов. С помощью региональным мер поддержки за год завершено строительство четырех проблемных домов на ул. Адмирала Макарова, 23, ул. Крайпрудской, 44, ул. Куйбышева, 109а и ул. Челюскинцев, 23 (вторая очередь).