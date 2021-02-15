Оборот IT-компаний Удмуртии за 2020 год вырос на 5,2%

По итогам 2020 года оборот IT-компаний Удмуртии составил 17,8 млрд руб. Это на 5,2% больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Кроме того, налоговые поступления обозначенных компаний во все уровни бюджетной системы РФ составили 2,3 млрд руб., что превышает показатель 2019 года на 33%. Также превышено значение по налогу на прибыль на 30%, НДФЛ —на 14,5%, спецрежимам — на 8,3%, транспортному налогу — на 4,1%. Отметим, что в настоящее время в Удмуртии насчитывается более 800 IT-компаний. Работниками этой отрасли обеспечивается почти 3% НДФЛ региона.