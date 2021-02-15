В Ярославле из-за коронавируса не будет митинга в день окончания Афганской войны

В Ярославле сегодня, 15 февраля, в 32-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана из-за коронавирусных ограничений не будет традиционного митинга на Воинском мемориальном кладбище, сообщили в пресс-службе мэрии города. В мэрии отметили, что ветераны афганской войны, родные и близкие воинов-интернационалистов могут прийти к памятнику погибшим воинам-афганцам, возложить цветы, почтить память погибших земляков индивидуально или небольшими группами.

В боевых действиях в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане принимали участие 2452 жителя Ярославской области. 67 жителей региона погибли в Афганистане. Один человек считается пропавшим без вести. 170 ярославцев получили ранения. 32 человека из-за ранений и увечий стали инвалидами. 973 жителя Ярославской области получили ордена и медали за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Республике Афганистан.