В ХМАО COVID-19 подтвердился еще у 144 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки выявлено 144 новых случая коронавирусной инфекции, сообщили в региональном оперативном штабе. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 49 825 человек, из них 47 360 уже выздоровели.

Новые случаи заражения были зафиксированы в 20 муниципалитетах. Больше всего случаев выявили в Сургуте, где заболел 31 человек. В Нижневартовске COVID-19 заразились 18 человек, в Мегионе — 14, в Ханты-Мансийске — 13. На момент выявления 119 человек переносили заболевание с симптомами ОРВИ, у 23 пациентов была диагностирована пневмония, двое заболевших переносили коронавирус в бессимптомной форме.

В данный момент в больницах округа в тяжелом состоянии находятся 77 пациента с COVID-19, 41 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки было подтверждено еще два летальных случая от коронавируса. За весь период пандемии от инфекции скончались 707 пациентов.