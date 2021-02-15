Удержаться за ОПОРУ

Предприниматели Лысьвы намерены создать в своем городе территориальное отделение «ОПОРЫ РОССИИ». Перспективы такого сотрудничества они обсудили 11 февраля на встрече с председателем регионального отделения общественной организации Романом Водяновым. Участниками встречи также были руководитель краевого министерства экономического развития Эдуард Соснин и глава Лысьвенского городского округа Александр Гончаров.

Владельцы малых и средних предприятий рассказали о том, как выживает бизнес в непростой ситуации, какие трудности приходится преодолевать и насколько полезными каждому из них оказались экономические меры поддержки со стороны краевого правительства. Предприниматели отметили, что после спада напряженности, вызванной первым месяцем самоизоляции, спрос на часть товаров и услуг значительно вырос, но на некоторых предприятиях обозначилась проблема нехватки рабочих рук.

При этом не все предприниматели смогли воспользоваться существующими инструментами поддержки бизнеса. О некоторых из них им было даже не известно. Равно как и о других возможностях получения помощи от предпринимательского сообщества.

Жительнице Лысьвы Екатерине Русаковой, бизнес которой связан с организацией праздников, в прошлом году пришлось особенно трудно.

– К сожалению, я далеко не сразу узнала, что могу воспользоваться поддержкой краевой организации «ОПОРЫ РОССИИ», – говорит она. – На сегодняшней встрече мы получили много полезной информации. И идея создания в Лысьве местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» мне нравится. Думаю, это откроет для нас новые перспективы.

В начале пандемии пермская «ОПОРА РОССИИ» стала одним из первых в стране отделением, в котором был организован свой экстренный штаб помощи предпринимателям. Это позволило не пропустить ни одной поступившей просьбы о помощи, а их было более 800. Председатель регионального отделения Роман Водянов, как советник губернатора по делам предпринимательства, постоянно держал эти вопросы в зоне внимания властей. По его мнению, одной из главных проблем предпринимателей, работающих в малых городах, является недостаточная информированность.

– Создание подобных структурных подразделений «ОПОРЫ РОССИИ» в муниципалитетах могло бы стать мощным стимулом для роста предпринимательства в целом, – говорит он. – Если бы в те времена, когда я начинал свою предпринимательскую деятельность, в регионе существовала подобная организация, мой путь в бизнесе был бы куда проще и эффективнее.

В разговоре с представителями малого и среднего бизнеса Лысьвы выяснилось, что в создании отделения заинтересованы не только предприниматели, но и власти.

– Крайне важно сегодня, чтобы все меры поддержки и все инструменты, которые мы внедряем, доходили до предпринимателей, – подчеркнул руководитель минэкономразвития Эдуард Соснин. – И помощь «ОПОРЫ РОССИИ», как делового сообщества, будет здесь весьма полезной.

В том, что создание в Лысьве местного отделения действительно может стать хорошим импульсом к развитию предприятий МСП, уверены и местные предприниматели, и власти города. Чтобы принять окончательное решение, участники договорились встретиться через две недели.