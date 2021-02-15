96 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

В Удмуртии выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у восьми детей до 14 лет и 20 человек старше 65, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 40 жителей Ижевска, 16 граждан из Глазова, 10 — из Воткинска, по пять — из Завьяловского и Вавожского районов, четыре — из Кизнерского района, по три — из Балезинского и Малопургинского районов, по два — из Сарапула, Можги, Алнашского и Шарканского районов, по одному — из Сарапульского и Красногорского районов. При этом 97 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в республике подтвердили 27101 случай заражения коронавирусом. Из них 357 закончились летальным исходом, 23710 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 99 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.