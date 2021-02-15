Конкурс на проектирование и строительство художественной галереи в Перми вновь скорректировали

Сроки проведения открытого конкурса на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации стадии «Рабочая документация» и работ по строительству объекта «Здание Пермской государственной художественной галереи» перенесены на начало марта. Это следует из сведений, размещенных на сайте госзакупок. В ранней редакции предполагалось, что заявки будут приниматься до 19 февраля, в минувшую пятницу эту дату изменили на 2 марта.

Конкурс на проектирование и строительство галереи объявлен уже в четвертый раз. Первый аукцион, объявленный в конце 2019 года, признан несостоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки. Во время повторных торгов весной 2020 года единственным участником закупки стало московское ООО «РСК-Ренессанс», занимавшееся ремонтными и реставрационными работами для театров бизнесмена Владимира Кехмана. Позднее компанию отстранили от аукциона, так как «РСК-Ренессанс» представила недостоверную информацию о возведении многоквартирного дома во Владивостоке.

На третий конкурс, от 5 октября, поступила единственная заявка — от ООО «АСГ Техно Строй», подконтрольного Алексею Садкову, сыну депутата Калининградской областной думы Виталия Садкова. Однако турецкая строительная компания АО «Контек Иншаат Аноним Ширкети» пожаловалась по этому поводу в ФАС РФ. Антимонопольная служба во время проверки конкурса выявила нарушения и заблокировала торги и их результаты.

Вместе с корректировкой сроков проведения конкурса менялась и стоимость работ. В декабре прошлого года цена контракта составляла 4,231 млрд руб., по сравнению с октябрем прошлого года сумма выросла на 108 млн руб. В текущей редакции стоимость контракта определена в 4,225 млрд руб.