В Новосибирске возбуждено дело о финансировании терроризма

Следственный отдел УФСБ по Новосибирской области возбудил уголовное дело о финансировании запрещенной в РФ международной террористической группировки «Катиба Таухид валь — Джихад».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в 2020 году двое сторонников этой организации осуществляли денежные переводы на банковские карты, используемые для нужд террористической организации. Суммы переводов варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей. Одного из предполагаемых пособников террористов сотрудники органов госбезопасности задержали в Новосибирске, его сообщника — в Томске. В отношении них возбуждено дело по ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности).

Илья Николаев