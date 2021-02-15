Superjob: самой высокооплачиваемой профессией в Екатеринбурге является программист

В Екатеринбурге самые высокооплачиваемые вакансии февраля 2021 года — для представителей IT-сферы, следует из исследования сервиса Superjob. Так, средняя зарплата для ведущего программиста и программиста «1С» составляет 120 тыс. руб. В рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в городе также попал директор проектного офиса по генеральному подряду. Представители данной профессии получают от 110 тыс. руб. Ветеринарный врач вызывной службы зарабатывает от 100 тыс. руб., аналитик — до 100 тыс. руб.

Индекс рынка труда SuperJob показывает, что рекрутинговая активность работодателей в первые две недели февраля на 7-9% выше, чем в аналогичные периоды прошлых лет. Еще в первые две недели января этот показатель составлял 3-4%.