ТНТ ликвидирует пермскую «дочку»

В телекомпании «ТНТ-Пермь» началась реорганизация. По сведениям сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТНТ-Пермь» присоединяется к московскому обществу ООО «ТНТ-Регион». «ТНТ-Регион» ведет деятельность холдинговых компаний, одновременно реорганизация началась и в других подразделениях телеканала «ТНТ» в 13 регионах – в Челябинской, Иркутской, Ростовской, Свердловской областях, Краснодарском, Приморском, Красноярском краях и в других территориях.

Гендиректором ООО «ТНТ-Пермь» с мая 2020 года является Роман Баран, одновременно возглавляющий еще 9 телевизионных и радиовещательных организаций группы в Ульяновске, Балаково, Москве, Владивостоке и других городах. Учредителем «ТНТ-Пермь» числится ООО «ТНТ-Регион».

Правопредшественниками ООО «ТНТ-Пермь» являются Редакция телевидеопрограммы «Объектив» и ЗАО «ТНТ-Пермь», завершившие деятельность в 2017 и 2016 годах соответственно.