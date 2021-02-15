РБК: Дмитрий Рыболовлев выставил на продажу свой бизнес-джет

Брокер бизнес-джетов Opus Aero выставил на продажу самолет Airbus A319 в конфигурации Corporate Jetliner. РБК со ссылкой на источник в окружении бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева сообщил, что семья предпринимателя продает самолет в связи с решением заменить его на новый.

Семья господина Рыболовлева намерена заменить Airbus A319 на самолет «с улучшенными техническими характеристиками и более экономичным расходом топлива», сообщает издание со ссылкой на источник.

Forbes оценивал стоимость самолета Дмитрия Рыболовлева в $60 млн. По данным реестра самолетов острова Мэн, бизнес-джетом владеет компания Sophar Property Holding, до 2010 года принадлежащая «Уралкалию» и позднее выкупленная господином Рыболовлевым.