Ростехнадзор приостановил работы на шахте в Кузбассе, где произошло обрушение породы

Сибирское управление Ростехнадзора приостановило проведение подготовительной выработки на шахте «Юбилейная» (Новокузнецк), где накануне произошло обрушение породы. Под завалом оказался один работник, который скончался от полученных травм. На момент происшествия в шахте находились 98 человек, трое из них – на аварийном участке.

В настоящее время, уточняет Ростехнадзор, в шахте остается пять человек для поддержания жизнеобеспечения предприятия.

Специальная комиссия, созданная ведомством приступила к расследованию причин произошедшего. Также по факту гибели рабочего доследственную проверку начало региональное управление СКР.

Оксана Павлова