Помощник руководителя аппарата главы Хакасии помещен под стражу

Помощник руководителя аппарата главы Республики Хакасия – председателя правительства и правительства республики Виктор Гаранин помещен под стражу. Он обвиняется в подстрекательстве к получению взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает СКР. Также в рамках уголовного дела по ходатайству следователя помещен под домашний арест директор автономного учреждения РХ «Леса Хакасии» Андрей Васильев. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие считает, что Андрей Васильев получил взятку в размере около 4 млн руб. за заключение договоров купли-продажи древесины. Часть этой суммы предназначалась Виктору Гаранину, полагают правоохранители. Андрей Васильев был задержан в момент получения взятки.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, организованной УФСБ России по Республике Хакасия.

Оксана Павлова