Индекс Nikkei 225 преодолел отметку в 30 тыс. пунктов впервые с 1990 года

Индекс Токийской биржи Nikkei 225, отражающий динамику котировок акций ведущих компаний Японии, впервые за более чем 30 лет достиг показателя выше 30 тыс. пунктов. Показатель в 30 006,46 пункта был достигнут в 3:24 мск. Значение индекса к 4:19 мск составило 29 868.23 пункта (+1.18%).

Биржевой индекс TOPIX, который рассчитывается как средневзвешенная капитализации 538 японских компаний, к 4:41 мск достиг показателя в 1943,12 пункта (+0,48%)

Крупнейшей компанией вне банковского сектора в 1990 году была энергетическая компания TEPCO, однако она потеряла привлекательность для инвесторов после аварии на АЭС в Фукусиме в 2011 году, отмечает Reuters. Все японские банки, которые 30 лет назад занимали верхние строчки индекса по капитализации, перестали существовать к 2021 году. Рекорд Nikkei 225 за все время торгов — 38 957 пунктов — был достигнут в 1989 году.