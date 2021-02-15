Курский электроаппаратный завод расширил гальваническое производство

Группа компаний «Курский электроаппаратный завод» (КЭАЗ) начала запуск расширенного гальванического производства на новой промплощадке в индустриальном парке «Союз». Мощность нового производства составляет 400 тыс. кв. м покрытий в год, за счет этого КЭАЗ планирует увеличить производительность на 15%, сообщили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе компании.

Там уточнили, что новое гальваническое производство занимает 6,5 тыс. кв. м, там будут обрабатывать более 3,5 тыс. наименований деталей из черных и цветных металлов. Объем инвестиций в строительство и запуск производства в компании не раскрывают.

В цеху будет осуществляться семь видов гальванической обработки, таких как цинкование, оловянирование, кадмирование, никелирование, цветное травление, травление черных металлов, фосфатирование. Кроме того, закуплены ванны для хромирования, электрополирования, серебрения, подводного полирования и меднения. На производстве установлены очистные сооружения, отметили в пресс-службе. Через цех будет проходить 95% от общего объема выпускаемых на заводе деталей.

«Создание гальванического производства стало одним из самых масштабных проектов в рамках переезда на новую производственную площадку. Модернизация и расширение производства потребовали от КЭАЗ дополнительных мощностей и инфраструктуры. Пуско-наладочные работы уже ведутся»,— отметили в пресс-службе компании.

Сергей Калашников