Авторемонтный завод «Моршанский» в Тамбовской области обанкротился

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом ОАО «Авторемонтный завод "Моршанский"» в одноименном городе. В компании, которая на 100% принадлежит администрации Тамбовской области, введено конкурсное производство, финальная стадия банкротства, предусматривающая ликвидацию юрлица и распродажу его активов. Об этом сообщается в опубликованном решении арбитража.

Конкурсным управляющим компании утверждена Людмила Шкурина из СРО «Лидер». Отчет управляющего о проведении конкурсного производства суд планирует рассмотреть на заседании 29 июля 2021 года.

Напомним, завод в мае 2020 года подал в региональный арбитражный суд иск о самобанкротстве. Сумма долга компании перед контрагентами, заявленная в иске, составляет 5,94 млн руб. В июле на предприятии была введена процедура наблюдения, внешним управляющим в ходе нее также была госпожа Шкурина.

По данным Kartoteka.ru, ОАО «Авторемонтный завод "Моршанский"» зарегистрировано в Тамбовской области в 1992 году. Уставный капитал — 191 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. 100% акций ОАО принадлежат комитету по управлению государственным имуществом Тамбовской области. Гендиректором до начала банкротства выступал Алексей Котунов. Выручка компании в 2019 году составила 1,69 млн руб. (10,13 млн руб. годом ранее), чистый убыток — 8,03 млн руб. (2,34 млн руб. прибыли в 2018-м).

Сергей Калашников