Землю воронежского «Парка А» в Татарстане не удалось продать

На очередных торгах не удалось реализовать активы находящегося в процедуре конкурсного производства ООО «Парк А», которое возводило логистический комплекс в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем. Речь идет о земельных участках общей площадью свыше 242 тыс. кв. м в Татарстане. Об этом сообщает конкурсный управляющий компании Кирилл Коротков.

«Торги признаны не состоявшимися из-за отсутствия участников»,— сказано в сообщении.

Торги в форме публичного предложения, напомним, были объявлены в ноябре. Земельный участок продавался с ограждением, нежилым помещением проходной (22 кв. м), бытовкой и сваями. Земля находится в залоге у банка «Траст». Начальная цена на неудавшихся торгах составляла 87,46 млн руб., а цена отсечения была установлена на уровне 72,85 млн руб.

Арбитражный суд Воронежской области ввел процедуру наблюдения в «Парк А» в марте 2018 года. Банкротство инициировало казанское ООО «Строительная компания "Экострой"» из-за долга в 22,69 млн руб.

Сергей Калашников