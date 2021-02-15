В Воронеже начался суд о хищении субсидий на развитие промышленности

Полиция передала в Центральный районный суд Воронежа уголовное дело о хищении 3 млн руб. субсидий по региональной программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в занимающемся металлообработкой ООО «Перфоград», ранее контролировавшемся известным воронежским бизнесменом Олегом Малышевым. Об этом в ответ на запрос “Ъ-Черноземье” сообщили в главном управлении МВД по региону.

Директора «Перфограда» Александра Михина обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Управленцу вменяется, что он направил в департамент промышленности правительства Воронежской области фиктивную информацию в рамках госпрограммы, в результате чего «Перфоград» получил субсидию.

По версии полицейского следствия, управленцы «Перфограда» для получения субсидии по подложным документам выдали за купленное новое оборудование автоматизированный комплекс для нанесения полимерных покрытий ликвидированного в 2016 году через банкротство ООО «Завод имени Фрунзе», на площадях которого работает компания

Также в ГУ МВД сообщили “Ъ-Черноземье”, что продолжают расследование хищения 2,54 млн руб. при аналогичных обстоятельствах в выпускающем производственное оборудование ООО «Нафтаэко инжиниринговая компания». Его гендиректором и бенефициаром сейчас, по данным Kartoteka.ru, является господин Малышев.

«Предварительное следствие продолжается в отношении бывшего директора компании Дмитрия Житенева»,— сказали в полиции, воздержавшись от более подробных комментариев. Господину Житеневу также вменяют особо крупное мошенничество с субсидиями на развитие промышленности. Как сообщал ранее “Ъ-Черноземье”, по версии следствия, господин Житенев направил в департамент промышленности фиктивные сведения, что компания купила фрезерный обрабатывающий центр за 6 млн руб., на основании чего она получила 2,5 млн руб. субсидии. Но на самом деле, считают в полиции, оборудование якобы не покупалось, а также досталось "Нафтаэко" от ранее обанкротившейся компании.

По словам близкого к расследованию источника, уголовное дело «Нафтаэко» также практически завершено, однако полицейское следствие не может найти господина Житенева, чтобы он воспользовался своим правом на ознакомление с материалами уголовного дела.

При этом претензий лично к господину Малышеву по этим уголовным делам у правоохранительных органов нет, заверял ранее “Ъ-Черноземье“ бизнесмен, это также подтвердили в воронежском главке МВД.

Отметим, что в октябре 2019 года резидентом воронежской ОЭЗ «Центр» с проектом строительства металлообрабатывающего завода за 365 млн руб. стало местное ООО НПО «Перфоград». Эта компания на 50% принадлежит бывшему партнеру господина Малышева Александру Сухареву, другая половина у Ольги (Александровны) Сухаревой. Господин Сухарев, по данным Kartoteka.ru, с 2009 по 2015 год был директором ООО «Завод имени Фрунзе». Бизнесмен ранее заявлял “Ъ-Черноземье”, что больше не имеет связей с господином Малышевым.

Подробнее о расследовании читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Поддержку промышленников пересчитала полиция».

Сергей Калашников