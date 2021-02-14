Участниц согласованного митинга в Казани оштрафовали на 10 тысяч рублей

Участниц митинга «против задержаний и репрессий» из движения «Социалистическая инициатива» оштрафовали на 10 тыс. руб. Вахитовский райсуд признал Анастасию Пузакову и Ксению Безнадежных виновными по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его организации).

Как сообщал «Ъ-Казань», девушки на митинге развернули баннер о женской забастовке «против режима, угнетения и нищеты». Такой плакат, по мнению полиции, «не соответствует официальной цели проводимого публичного мероприятия».

Митинг «против задержаний и репрессий» прошел сегодня на площади Тысячелетия напротив Казанского кремля. Уже после акции на улице Баумана полицией были задержаны девять активистов «Социалистической альтернативы» и доставили в отдел полиции «Япеева». Шестерых отпустили без составления протоколов. Еще на одного активиста Джавида Мамедова составили протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По данным «Социалистической альтернативы», молодого человека оставили на ночь в отделе полиции.

Кирилл Антонов