«Буревестник» в Ярославле легко выиграл у «Иркута» из Иркутска

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» 14 февраля в домашнем матче регулярного чемпионата первого дивизиона Суперлиги 1 выиграл у команды «Иркут» из Иркутска. Игра в Ярославле на паркете КСК «Вознесенский» закончилась со счетом 102:73 в пользу ярославского клуба.

Это второй матч команд в чемпионате этого сезона. В первой встрече в Иркутске 7 декабря 2020 года «Буревестник» выиграл у «Иркута» со счетом 69:61.

Ярославский клуб после 20 матчей набрал 30 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице первого дивизиона баскетбольной Суперлиги 1. Ярославцы одержали 10 побед и в 10 матчах потерпели поражение.

Следующий матч ярославская команда снова проводит на своей площадке. 17 февраля «Буревестник» принимает в Ярославле команду «Университет-Югра» из Сургута.

Антон Антонов