Хронический случай «Зенита»

«Зенит» завершил программу сборов в Дубае. В общей сложности команда готовилась в Эмиратах к возобновлению сезона без малого месяц с небольшим перерывом. Сыграла за это время восемь контрольных матчей, забила 24 гола, пропустила только два. Самое неприятное для главного тренера Сергея Семака — травмы игроков. Накануне кубкового матча с тульским «Арсеналом», которым откроется вторая половина сезона, «Зенит» потерял двух ведущих форвардов — Сердара Азмуна и Малкома.

Травмы Малкома приобрели в «Зените» хронический характер. На этот раз он получил повреждение в игре со сборной Иордании. Сам неудачно приземлился на свою ногу. Думали, что повреждение серьезное. Но сейчас сообщают, что все обошлось, бразильский легионер выбыл только на три недели. Правда, если посчитать все время, которое Малком провел вне игры, будучи игроком «Зенита», набежит немалый срок. Он приехал в клуб из «Барселоны» летом 2019 года и через некоторое время выбыл на полгода. Доиграл финишную часть прошлого сезона летом, помог сине-бело-голубым выиграть чемпионат, Кубок России и снова угодил на больничный. Осеннюю Лигу чемпионов бразилец пропустил, как и предыдущую. Вернулся на поле, когда «Зенит» уже потерял все шансы на выход в плей-офф. Сейчас вот снова оказался в лазарете.

Игрок, приобретенный у «Барселоны» за €40 млн, не просто не приносит ощутимой пользы, но и редко играет. Трансфер все больше переходит в разряд провального. Если полтора года назад, когда «Зенит» брал Малкома у каталонского клуба, тот стоил €40 млн, то сейчас его цена, по данным сайта transfermarkt.de, оценивающего стоимость игроков, упала до €24 млн. Почти в два раза. Похоже, врачи «Зенита» проглядели высокий травматизм футболиста, когда обследовали его перед подписанием контракта. Хотя у бразильца уже тогда, когда он выступал за «Барсу», была репутация «хрустального» игрока.

Все это даст повод тренеру Семаку, возглавляющему «Зенит», еще раз сказать, что команда не укомплектована должным образом. Он любит приводить этот фактор как оправдание неудач на международной арене. Сейчас, впрочем, «Зениту» не нужно играть в Европе, остались два турнира: РПЛ и Кубок России. Травмирован при этом не только Малком. Там же в Дубае, еще во время первого сбора, получил повреждение в игре с «Уралом», клубом РПЛ (это единственная команда, которая сумела «распечатать» ворота «Зенита» в Эмиратах, причем дважды) Сердар Азмун. Еще один форвард, на которого время от времени не может рассчитывать Семак. Причем никогда не ясно для общественности, какое именно заболевание у иранца. Причины его исчезновения из состава почти всегда загадочные.

Придется Семаку, когда возобновится сезон, рассчитывать на тех, кто будет в строю. Тем более что не тренировались из-за повреждений еще Александр Ерохин, Далер Кузяев, Себастьян Дриусси, отсутствовал на первом сборе из-за проблем со здоровьем Ярослав Ракицкий, болели COVID-19 Андрей Лунев и Артем Дзюба. Последний, впрочем, провел весь второй сбор и, судя по тому как выглядел в контрольных матчах, набирает форму. Возвращение в состав Лунева закрыло дорогу в состав для другого вратаря, тренировавшегося с командой,— Александра Васютина. Он, чтобы не томиться на скамейке запасных, ушел в аренду в шведский «Юргорден». Это еще одна трансферная сделка «Зенита» в межсезонье. Раннее в казанский «Рубин» был продан полузащитник Леон Мусаев за €500 тыс. Его «Зенит» может выкупить в течение двух ближайших трансферных окон, если захочет, по льготной цене.

Сергей Семак, если случится «просадка» состава, может рассчитывать на молодых игроков «Зенита», которые получили боевое крещение во время контрольных матчей в Дубае. Некоторые из них оставили приятное впечатление: прежде всего форвард Станислав Крапухин (отличился в последнем спарринге со сборной Узбекистана, который «Зенит» выиграл 4:0), полузащитник Саба Сазонов, защитник Данила Хотулев. Правда, Семак не из тех тренеров, которые любят давать дорогу в основной состав молодым. За время его работы в «Зените» (с лета 2018-го) ни один из них так и не закрепился.

Еще одна проблема для сине-бело-голубых — где тренироваться в оставшееся до матча с «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка России время. В Дубае было жарко, в Петербурге пока морозы, манежа для «Зенита» нет, а поле на «Газпром Арене», где есть крыша, надо беречь к официальным играм. Матч с «Арсеналом» состоится там 20 февраля. Согласно последним поправкам Смольного к указам об эпидемиологической обстановке, на спортивные мероприятия можно допускать до 75% зрителей от вместимости стадиона, но не более 25 тыс. человек.

Кирилл Легков