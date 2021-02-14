Силуанов не исключил инвестирования средств ФНБ в 2021 году

В 2021 году может быть принято решение об инвестировании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), считает министр финансов России Антон Силуанов. Цены на нефть выше заложенных в бюджет позволят инвестировать в инфраструктурные проекты, по словам господина Силуанова, это может произойти уже в этом году.

Министерство не может по закону тратить эти деньги, а только вкладывать в развитие экономики и создание новых рабочих мест, напомнил Антон Силуанов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». Причем средства должны вернуться и затем быть использованы для инвестирования в новые проекты, отметил министр.

На сегодняшний день ликвидная часть ФНБ составляет более 8 трлн руб., примерно 7% валового внутреннего продукта (ВВП).

В конце 2020 года Счетная палата обратилась к правительству с предложением регламентировать принцип управления средствами ФНБ, а также повысить прозрачность отчетности о размещении и использовании этих средств. По итогам проверки в ведомстве заключили: доступ к отчетности фонда ограничен, что не позволяет сделать объективные выводы о качестве управления его средствами.

ФНБ формируется за счет дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. Часть средств ФНБ может быть потрачена после того, как их объем превысит 7% ВВП России.