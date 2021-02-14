Новак спрогнозировал цену на нефть в 2021 году в $45–60 за баррель

Вице-премьер России Александр Новак считает, что диапазон цен на нефть в 2021 году составит $45–60 за баррель. По его словам, котировки стабилизировались, и нынешние цены отвечают ситуации на рынке. Напомним, на прошлой неделе цена на нефть марки Brent поднялась до $62 за баррель впервые с 24 января 2020 года.

«Последние несколько месяцев мы наблюдаем низкую волатильность, это означает, что рынок сбалансирован и те цены, которые сегодня мы видим на рынке, они отвечают, безусловно, ситуации на рынке. Я думаю, что средняя цена в 2021 году будет в диапазоне примерно от $45 до $60»,— сказал господин Новак в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).

По мнению вице-премьера, нефтяной рынок заметно восстановился, но еще не до конца. «Мы видели падение примерно на 20-25% спроса в результате ограничительных мер, которые принимались правительствами многих стран по нераспространению COVID-19. К концу года рынок восстановился и его падение составило примерно 8-9%»,— сказал господин Новак.

11 февраля ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) понизили оценку ожидаемого суточного роста спроса на нефть в 2021 году. В прошлой году он сильно обрушился из-за ограничений в бизнесе и социальной сфере на фоне пандемии коронавируса. ОПЕК ждет начала его восстановления во второй половине 2021 года.