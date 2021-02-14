Мэрия Ярославля ввела для автомобилистов «снежный билет»

В Ярославле из-за продолжающихся снегопадов в понедельник 15 будет проходить акция «Снежный билет», сообщили в пресс-службе мэрии города. В рамках акции автовладельцы могут бесплатно совершать поездки на общественном транспорте по предъявлению водительских прав и свидетельства о регистрации автомобиля.

По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского, по «снежному билету» можно будет бесплатно проехать на всех видах городского общественного транспорта, на которых предоставляются льготы. Исключение составляют только маршрутки, на которые не распространяется действие акции.

В мэрии отметили, что акция «Снежный билет» вводится для того, чтобы разгрузить улицы Ярославля от личного транспорта.

«Выбор в пользу общественного транспорта снизит загруженность основных дорог города и аварийность в сложных погодных условиях, позволит коммунальным службам более качественно произвести уборку дорог, а также вывезти снег с прибордюрной части»,— уточнили в пресс-службе мэрии.

Антон Антонов