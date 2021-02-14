На трассе М-7 «Волга» в Нытвенском районе образовалась пробка из грузовых фур

В субботу 13 февраля на участке автодороги М-7 «Волга» в Пермском крае образовалась пробка из 200 грузовых фур. «АиФ-Прикамье» об этом рассказал очевидец, двигавшийся в противоположном направлении.

По словам автомобилиста, на участке трассы М-7 на 424-427 километрах, на подъезде к Перми в Нытвенском округе, возле деревни Шумиха, встало порядка 200 фур. Грузовые автомобили не могли подняться в гору. Также в месте скопления фур были замечены автомобили скорой помощи. Еще один затор на трассе образовался на участке М-7, начиная с 431-го километра.