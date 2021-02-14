Porsche отказался от строительства завода в Китае

Porsche не намерен переводить свое производство в Китай, несмотря на то что заводы концерна в Германии уже не в состоянии покрыть растущий спрос среди китайских клиентов. Об отказе от идеи строительства завода в КНР рассказал в интервью Financial Times генеральный директор марки Оливер Блюме.

«В пользу производства в Европе для Китая говорят вопросы качества и премиальности»,— заявил господин Блюме. По его мнению, бренд «made in Germany» покрывает все дополнительные расходы, связанные с импортом автомобилей из Европы в Китай, и гораздо важнее, чем локализация производства. «Помимо прочего, для нас важны отзывы, которые мы получаем от клиентов и дилеров»,— сказал он.

Позиция Porsche по этому вопросу контрастирует с другими германскими производителями. Так, в прошлом году глава Daimler Ола Каллениус заявил, что стоимость труда в Германии слишком высока, чтобы продолжать наращивать производство на родине, вместо того чтобы инвестировать в производство в Китае.

Китай — важнейший для Porsche рынок сбыта, на который приходится примерно треть продаж автопроизводителя. В прошлом году это был единственный рынок, где продажи компании по итогам года выросли — на 3%. У других германских концернов показатели были лучше: Audi продала на 5,4% автомобилей больше, чем годом ранее, BMW — на 7,4%, а Mercedes — на 11,7%. «Премиальный сегмент рынка в Китае рос быстрее, чем можно было ожидать, и нам не удалось полностью удовлетворить этот спрос, так как все наше производство расположено в Европе»,— заявил господин Блюме. При этом он подчеркнул, что, несмотря на меньшее количество автомобилей, выручка от продаж у Porsche была выше, чем у конкурентов, так как те предлагали клиентам значительные скидки, чтобы подстегнуть рост продаж.

Кирилл Сарханянц