Двое пожилых мужчин умерли от коронавируса в Татарстане

Минздрав Татарстана сообщил о смерти от коронавируса еще двух человек. Общее число погибших от инфекции в регионе на 14 февраля достигло 299 человек.

Речь идет мужчинах 1937 и 1948 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— отмечает министерство.

На сегодня количество инфицированных коронавирусом в Татарстане за всю пандемию достигло 17 167 человек, в том числе 71 – за последние сутки. Выздоровели за весь период 13 695 человек, в том числе 13 — за сутки.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"