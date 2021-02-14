В Ярославле двое мужчин отдали мошенникам 430 тысяч рублей

В Ярославле зафиксированы еще два случая телефонного мошенничества, в результате которых местные жители лишились денег на общую сумму 430 тыс. руб., сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Мошенники снова действовали по стандартной схеме.

Первый из этих случаев произошел в Дзержинском районе. На телефон 57-летнему мужчине позвонил неизвестный. Представившись сотрудником безопасности одного из банков, якобы для предотвращения несанкционированного списания денежных средств, убедил мужчину передать реквизиты своей банковской карты, а также коды подтверждения операций из СМС-уведомлений. Пострадавший выполнил указания мошенника и лишился в результате 300 тыс. руб.

Аналогичный факт мошенничества зарегистрирован в Красноперекопском районе. В этом случае ущерб составил 130 тыс. руб.

В УМВД отметили, что по данным фактам мошенничества проводятся проверочные мероприятия.

Дарья Сабаева