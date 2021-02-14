В Татарстане коронавирус выявили еще у 71 человека

В Татарстане за последние сутки, к 14 февраля, зарегистрировали 71 новый случай COVID-19. 30 человек госпитализированы, 41 получает лечение на дому.

Таким образом количество инфицированных коронавирусом в Татарстане за всю пандемию достигло 17 167 человек.

Среди новых заболевших двое детей, 39 человек – в возрасте от 60 лет.

В том числе в Казани выявили 30 человек с коронавирусом, в Набережных Челнах – 11, в Буинском районе – 6, в Актанышском, Зеленодольском и Нижнекамском – по 3, еще в 11-и – по 1-2 человека.

Выздоровели за весь период 13 695 человек, в том числе 13 — за минувшие сутки. Умерли 297 человек 4691880.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"