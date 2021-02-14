Пермскому общественнику не удалось оспорить в кассации ликвидацию участка ул. Советской

Седьмой Кассационный суд общей юрисдикции отказал общественнику Денису Галицкому в требовании признать недействительной ликвидацию участка ул. Советской. Об этом господин Галицкий сообщил в своем аккаунте в «Фэйсбуке». Ликвидация участка дороги необходима для строительства МФЦ «Эспланада» на ул. Петропавловской, 73а. Как сообщается в картотеке кассационного суда, заседание по жалобе общественного деятеля состоялось 10 февраля. «Мы принимали участие в заседании по видеоконференцсвязи из Ленинского районного суда Перми», - пояснил «Ъ-Прикамье» Денис Галицкий.

ООО «Проспект Пермь» (входит в екатеринбургскую ГК «Проспект») возводит многофункциональный комплекс «Эспланада» в границах улиц Монастырской, Осинской, Петропавловской и Попова. В здании разместятся мультиплекс, комплекс развлечений, торговые площади, парковка, гостиница формата «5 звезд» и прочие объекты. Утвержденным проектом планировки территории для строительства объекта планируется ликвидировать участок улицы Советской. Градозащитник Денис Галицкий посчитал незаконным проект планировки и подал иск в суд к ООО «Проспект Пермь» и администрации города, утвердившей проект планировки. Ленинский районный суд отказал Денису Галицкому, Пермский краевой суд поддержал решение первой инстанции о законности ликвидации участка ул. Советской.